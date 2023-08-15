مطروح على رادار التنمية.. مشروعات استثمارية بـ 13 مليار جنيه

على مدار سنوات عدة تعمل الدولة على الارتقاء بالمشروعات التنموية بكافة المحافظات، ففي مرسى مطروح التي تبلغ مساحتها 166.6 ألف كيلو متر مربع بإجمالي عدد سكان 503.3 ألف نسمة تم تنفيذ عدد من المشروعات الهامة.

عانت المحافظة على مدار عقود طويلة من تدهور في بعض الخدمات في عدة مناطق، لذلك كانت التحديات أمام الجمهورية الجديدة لتطبيق عدد من الخدمات للارتقاء بالنشاط الاقتصادي لهم.

شهدت المجافظة في الآونة الأخيرة طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات، وعدداً من المشروعات القومية منذ عام 2014 لم تشهدها طوال العقود الماضية، لكي يتم تحقيق التنميد وفرص العمل لجميع أبناء المحافظة، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة، سواءً على المستويات الاستثمارية أو السياحية أو التنموية.

تضمنت خطة المحافظة الاستثمارية عدد من المشروعات في قطاعات "الطرق والنقل، والكهرباء، والكباري والأنفاق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء" وهو ما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

وفي خطة عام 2020-2021 قُدرت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بنحو ما 13.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري خلال 7 سنوات (2014-2021) حوالي 6.2 مليار جنيه، بينما قُدرت تكلفة إنشاء 1.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي حتى عام 2020 حوالي 380 مليون جنيه.

في الوقت نفسه بلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها في مرسى مطروح خلال المدة من 2014 حتى عام 2021 حوالي ملياري جنيه.