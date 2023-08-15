الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمتهم بقتل شخص بالأسلحة النارية والبيضاء بشبرا

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاشتراك مع 4 آخرين – سبق الحكم عليهم – بقتل شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية لخلافات بينهم.

وذكر قرار الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم ويدعى "ا ا ك" وشهرته "منص" قام بالاشتراك مع 4 آخرين متهمين، سبق الحكم عليهم، بقتل المجنى عليه "عادل م س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلاف سابق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتربصوا له بالمكان الذى أيقنوا مروره منه بعد قيام المتهم الأول باستدراجه إليه، حتى عاجله المتهمون من الأول إلى الخامس بوابل من الأعيرة النارية فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.

إحالة أسلحة نارية المؤبد لعاطل المتهم الأول المستشار بالسجن المؤبد

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