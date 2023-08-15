الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: الدول الغربية تخطط لدمج قوات الناتو مع تكتل أوكوس

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن أن الدول الغربية تخطط لدمج قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" مع تكتل "أوكوس".

وأوضح بوتين، خلال كلمته أمام مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، أن حلف الناتو يسعى بشكل متواصل إلى تحديث قدرته الهجومية.

وأضاف بوتين أن دول الناتو تواصل بناء وتحديث قدراتها الهجومية، وأن واشنطن تسعى جاهدة إلى إعادة صياغة نظام التفاعل بين الدول الذي تطور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتابع الرئيس الروسي: "لا نستبعد أن تؤدي الأمور إلى اندماج كامل لقوات الناتو مع هياكل تكتل أوكوس".

يجدر الإشارة إلى أن كلا من أستراليا وأمريكا وبريطانيا أعلنت، في سبتمبر 2021، عن شراكة استراتيجية أمنية تحمل اسم  (أوكوس) "AUKUS"، تركز على بناء أسطول غواصات نووية أسترالية بنهاية ثلاثينيات القرن الحالي.

بوتين: تهديدات الناتو المستمرة سببها تصرفات الغرب الاستعمارية

وأشار بوتين إلى أن جميع أنحاء العالم الآن مشتعلة ببؤر التوتر والأزمات.

وأضاف أن حلف الناتو يحاول تعزيز قدراته الهجومية بالوسائل العسكرية من خلال تزويده أوكرانيا بالأسلحة العسكرية منذ بداية الهجوم الروسي، مؤكداً أن الحلف يقوض كل المعاهدات للحد من نشر الأسلحة.

وذكر أن كثيرا من دول الساحل تعاني الإرهاب في المنطقة، كما أن التهديدات من الناتو ناتجة من تصرفات الغرب الاستعمارية.

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