الجار السيئ أصاب طفلا بكسر في الجمجمة.. تفاصيل خناقة "منشر الغسيل" بالسلام

حياة صعبة سيواجها طفل صغير لم يتعدى عمره العشر سنوات بعدما أصيب بكسر حاد فى الجمجة، ومن المرجح بأن هذا الكسر سيؤثر علي حالته الصحية فيما بعد، كل ذلك بسب أنه لم يتحمل بأن يشاهد أحد يتشاجر مع والده ويعتدي عليه ، فلم يهمه أمر نفسه وكان كل همه بأن يخلص والده من كل يد من يعتدي عليه

أقوال المتهم

أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بإرتكابه جريمة التعدي على طفل بآلة حادة خلال مشاجرة نشبت بينه وبين والده، مبررا بأن والد الطفل هو من حضر وتشاجر معه دون أسباب واضحة، وكان التعدي على نجله للدفاع عن النفس ليس أكثر، ولم تكن بنيته التعدي على الطفل لكن فقد أعصابه خلال المشاجرة.

أقوال والد المجني عليه

أقر والد المجني عليه أمام جهات التحقيق بالسلام بأن جاره دائم أذيتهم بإلقاء مياه من شرفة شقتة على الملابس الموجودة على منشر الغسيل الخاص بهم، بالإضافة إلى تنظيفه السجاد فوق ملابسهم وكذلك إلقاء القازورات عليهم باستمرار، ما دفعه للتشاجر معه في محاولة لإيقافه عن هذا الإيذاء، فتطورت المشادة بينهم للتشابك بالأيدي وتطورت لمشاجرة حتى قام بالتعدي على نجله بآله حادة عدة مرات ما تسبب في إصابته بكسر حاد في الجمجمة.

أمرت نيابة السلام اليوم الثلاثاء بإحالة المتهم بالتعدي على طفل خلال مشاجرة نشبت بينه وبين والده وتسبب في إصابته بكسر حاد فى الجمجة ، لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتعديه على الطفل.