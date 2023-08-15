بدعم وكالة الفضاء.. فريق طلابي يصمم أول "قمر صناعي" من نوعه في مصر

فكرة مبتكرة بدأها مجموعة من الطلاب لتنفيذ مشروع تخرجهم والذي يهدف لخدمة الطلاب من أعمارهم، ليبدأوا في تنفيذ مشروع “قمر صناعي تعليمي” ليكون الأول من نوعه في مصر، الفكرة المميزة التي عمل على تنفيذها 5 من طلاب معهد الدراسات التقنية والمهنية حازت على منحة وكالة الفضاء المصرية التي قدمت الدعم للمشروع، للعمل على تطويره واستكماله ليكون أحد المشروعات الرائدة.

قال عمر مدحت محمد، أحد أفراد فريق مشروع CubeSat (TVISAT1)، "قمر صناعي تعليمي"، إن فكرة المشروع بدأت خلال الترم الثالث من الدراسة بقسم ميكا ترونكس بمعهد الدراسات التقنية والمهنية، بمجمع خدمة الصناعة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تحضيرًا لمشروع التخرج، الذي كان عمل مشترك بين فرع الإسكندرية والقرية الذكية حيث أنه كان يمثل فرع الإسكندرية وتشارك معه 4 طلاب من القرية الذكية ليكون مجموع الفريق صاحب المشروع 5 طلاب.

وأضاف لـ"الدستور" أن المشروع ينفذ لأول مرة في مصر، واستغرق فترة عمل 6 أشهر منها 3 شهور دراسة وتجهيز للمشروع، تضمنت تحديد المواصفات وطريقة التنفيذ، وتكنولوجيا علوم الفضاء، وموضوعات متخصصة لتصميم القمر صناعي، بالإضافة إلى 3 شهور أخرى للتنفيذ العملي.

وأوضح أنه خلال الشهور الأولى الخاصة بدراسة المشروع، أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن بدء مشروع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقررنا كفريق العمل التسجيل والمشاركة بمشروعنا، حيث اجتاز المشروع الشروط المعلنة، وتم عرض اهداف المشروع على الوكالة، وبالفعل تم الموافقة من قبل وكالة الفضاء المصرية، وتم عرض النسخة الأولى من المشروع، كما عرضت الوكالة بعض الأهداف والتطويرات بالمشروع الخاصة بالذكاء الاصطناعي، من خلال بعض الأشياء مثل كاميرا للصور ليتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بدعم ومنحة من الوكالة للمشروع، وتحت إشراف الدكتور محمد الهادي من وكالة الفضاء المصرية، وتم عمل إصدار جديد تم عرضه في النسخة الأخيرة، حتى مناقشة مشروع التخرج في يوليو الماضي.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو تصميم قمر صناعي يستخدم بشكل تعليمي، يضم تكنولوجيا ومعلومات لتقديم مواد تعليمية للطلاب لمساعدتهم، وتقديم المعرفة، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تم تقديم دعم وتعاون من حاضنة رجال الأعمال بوكالة الفضاء المصرية، وبدء العمل على تنفيذ شركة ناشئة صغيرة لتقديم محتوى تعليمي وكورسات للطلبة في تكنولوجيا علوم الفضاء.

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