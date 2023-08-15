الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت المسرح" يقتنص جوائز المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16

خالد جلال
خالد جلال

وجه المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح الشكر والتحية للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لما تقدمه من اهتمام ودعم دائم للحراك المسرحى المصرى بصفة عامة، وبصفة خاصة ما ينتجه البيت الفنى  للمسرح، مثمنا ما بذل من جهد لفريق عمل عروض البيت المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح المصري، والذي أُعلنت جوائزه أمس الاثنين، على مسرح النافورة بدار الأوبرا .

وأعرب المخرج خالد جلال في بيان،  اليوم الثلاثاء، عن سعادته بما حصدته عروض البيت الفنى للمسرح من جوائز، والذى يعد مؤشرا قويا على نجاح الموسم المسرحى لهذا العام، وأنه قد حقق الهدف المرجو من الخطة المسرحية للبيت، التى أعلن عنها فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مطلع يناير الماضى بالمسرح القومى بالعتبة .

وحصل عرض "سيدتي أنا" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح على جائزة أفضل عرض مسرحي لهذا العام، وعرض "ياسين وبهية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب علىً جائزة أفضل عرض ثان.

كما حصلت عروض البيت الفني للمسرح على جوائز أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة  لفاطمة محمد على عن دورها في "سيب نفسك" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وإيمان غنيم عن دورها في "ياسين وبهية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وحصل عرض "ياسين وبهية" على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني مناصفة لآية أبو زيد، وجائزة أفضل مخرج صاعد ليوسف مراد منير .

بالإضافة إلى ذلك حصل عرض "سيدتي أنا" على جوائز  أفضل ديكور مناصفة للدكتور حمدي عطية، أفضل أزياء مناصفة للدكتورة مروة عودة، أفضل أشعار لعادل سلامة، أفضل إخراج لمحسن رزق، كما حصل عرض "ستوكمان" من إنتاج فرقة مسرح الغد، على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال لياسر عزت مناصفة مع حازم القاضي عن عرض "ياسين وبهية".

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