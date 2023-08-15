الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: فرص عمل لذوى الهمم بالقاهرة

جريدة الدستور

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن تعيين 24 شاباً من ذوي الهمم، عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة فى 3 منشآت من القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك فى إطار جهود المديرية لدمج تلك الفئة في المجتمع بتوفير فرص عمل لائقة لهم، وتدريبهم في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل لذوى الهمم وتدريب مهني مناسب لنوع الإعاقة الخاصة بهم، وذلك لدمجهم فى سوق العمل والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم فى تنمية المجتمع فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه جرى توقيع عدد 24 عقد عمل لذوي همم من بحضور مسئولي 3 شركات وهي: الإسراء فارما، وفندق لوباساج، و CRIF، وذلك بحضور مديحة سيد، ورحاب عبده، وهدير رجب من مكتب تفتيش مصر الجديدة، منوهاً إلى حرص المديرية على متابعة تشغيل ذوى الهمم فى المنشآت التى  وفرت فرص العمل، والتأكد من حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي كفلها لهم القانون.

وأضاف مدير المديرية استمرار توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء نسبة الـ5 % من إجمالي العاملين داخل المنشآت التى يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر، طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.

الأكثر قراءة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

"بنتي توفت بسبب إهماله".. نورا تطلب الخلع حفاظا على حياة ابنتها الثانية

عبر روبوتات تنقيب مصرية.. كواليس العثور على سفينة أثرية غارقة فى العلمين

"الوزراء" يستعرض أحدث التقارير الدولية عن توقعات سوق الغاز الطبيعي

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

خبير سياحى: واحة سيوة "مالديف" مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل