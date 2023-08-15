الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بأوامر فيتوريا.. اتحاد الكرة يبحث عن ودية جديدة لمعسكر أكتوبر

منتخب مصر
منتخب مصر

أرسل مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابات رسمية لعدد من منتخبات التصنيف الثاني على المستوى الإفريقى، لإقامة مباراة ودية مع منتخب مصر في أكتوبر المقبل.

ويسعى اتحاد الكرة للاتفاق على الودية الثانية للفراعنة، حتى يكون هذا المعسكر بمثابة الاستعداد الجيد لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وأنهى رجال الجبلاية الاتفاق مع مسئولى الاتحاد الجزائرى على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصرى والجزائرى فى شهر أكتوبر المقبل في قطر.

وجاء قرار البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، بخوض مباراة ودية فى نفس المعسكر مع أحد منتخبات التصنيف الثانى إفريقيًا، حتى تكون هناك استفادة فنية من حيث التدرج، حيث إن منتخب الجزائر أحد منتخبات التصنيف الأول والمباراة الثانية ستكون أمام أحد منتخبات التصنيف الثانى.

ويسعى مدرب الفراعنة خلال معسكر أكتوبر لمنح الفرص لبعض العناصر الجديدة، على أمل إضافة عناصر جدية لقائمة الفراعنة التى ستشارك فى بطولة إفريقيا، فى ظل سعى فيتوريا للنزول بمعدل أعمار اللاعبين خلال الفترة الحالية وإكسابهم الخبرات اللازمة قبل بدء التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي في سبتمبر المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وهى مباراة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفراعنة التأهل للبطولة القارية، لكنها مباراة رد اعتبار للفراعنة بعد الخسارة أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين فى بداية التصفيات عندما كان إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر. 

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل رسميًا لكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، بعدما حصد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة وحيدة أمام إثيوبيا فى العاصمة أديس أبابا.

2024 اتحاد الجزائر إثيوبيا اري استفاد استعداد ا اتحاد الكرة

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