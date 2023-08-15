لليوم الأول.. إيرادات "مرعي البريمو" تنحفض عن نصف مليون جنيه

سجلت إيرادات فيلم “مرعي البريمو” للنجم محمد هنيدي انخفاضا ملحوظا أمس الإثنين، حيث انخفضت إيرادات الفيلم للمرة الأولى خلال أسبوعين عن نصف مليون جنيه ورغم ذلك تواجد في المرتبة الأولى بين الأفلام المعروضة.

إيرادات فيلم مرعي البريمو

وحقق فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي تحديديا إيرادات بقيمة 474,492 جنيها بالتزامن مع عرضه في عدد من الدول العربية حيث سجل الفيلم تحقيق إيرادات جيدة عربيا.

وتدور قصة فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي حول شخصية "مرعي البريمو" بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

ويضم فيلم مرعي البريمو مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم غادة عادل، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

وتستقبل السينما أفلاما جديدة هذا الأاسبوع حيث اقيم أمس العرض الخاص لأول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب باتلر، هو فيلم “5 جولات” الذي يعرض بإحدى السينمات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، وذلك استعدادا لعرضه للجمهور العام 16 أغسطس الموافق الأربعاء المقبل.

ويأتي هذا العرض الخاص تمهيدًا لعرضه الأربعاء المقبل بدور العرض في إطار أفلام الصيف، حيث بدأت شركة علامز فيلم برودكشن، للمنتج يحيى علام، الترويج للفيلم من خلال الأغنية الدعائية الأولى للفيلم بتوقيع حسين وفليكس في أول ظهور لهم في السينما، كليب "عند بعند" أول تعاون مع شركة سوني ميوزيك العالمية وشركة علامز فيلم للمنتج يحيى علام، ومن وإخراج مازن أشرف، وديكور يحيى علام، ومدير تصوير عبدالرحمن لطيف، وأول تعاون بين شركة معادي تاون مافيا ريكوردز في السينما كأول تراك دعائي لفيلم سينمائي.