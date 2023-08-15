الأنبا باسيليوس فوزي مطران الكاثوليك يستقبل راهبات القديس يوسف

استقبل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، الأخوات راهبات القديس يوسف وذلك بمقر المطرانية .

واطمأن صاحب الأنبا باسيليوس على أحوالهم، وعبر عن امتنانه وتقديم الشكر لهم لكل الخدمات التي يقدمونها لخدمة الإيبارشية.

وأعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته وتوصياته الرعوية لهم و وضع رؤى وآليات للعمل بها خلال الفترة المقبلة متمنيا لهم خدمة مباركة مثمرة.

وجدير بالذكر تأتي هذه اللقاءات للأنبا باسيليوس في إطار اهتمامه ومتابعته لكل الأديرة بالإيبارشية.