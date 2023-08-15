الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس فوزي مطران الكاثوليك يستقبل راهبات القديس يوسف

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

استقبل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، الأخوات راهبات القديس يوسف وذلك بمقر المطرانية . 

واطمأن صاحب الأنبا باسيليوس على أحوالهم، وعبر عن امتنانه وتقديم الشكر لهم لكل الخدمات التي يقدمونها لخدمة الإيبارشية.
وأعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته وتوصياته الرعوية لهم و وضع رؤى وآليات للعمل بها خلال الفترة المقبلة متمنيا لهم خدمة مباركة مثمرة.
وجدير بالذكر تأتي هذه اللقاءات للأنبا باسيليوس في إطار اهتمامه ومتابعته لكل الأديرة بالإيبارشية.

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