الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل للتعريف بإجراءات تسجيل الكواشف المعملية المستوردة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات تسجيل الكواشف المعملية المستوردة. 
تهدف الورشة إلى توضيح الإجراءات والقواعد المتبعة لتسجيل الكواشف المعملية، وشرح مفصل لكافة المستجدات في خطوات التقديم والتسجيل التى تهدف لتيسير الإجراءات، وكذلك توضيح لدور الشركات عملاً على سرعة الإنتهاء من التسجيل. 
وأضافت أن  الورشة تتضمن عرضًا توضيحيًا لمحتويات ملف التقديم الخاص بتلك الكواشف المعملية وعرض مبسط لكيفية تقييمها من قبل الصيادلة ثم عرض تفصيلي لكل محتوى وكيفية تقييمه. 
وقالت إنه من المقرر انعقاد الورشة يوم الخميس الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ ولمدة يوم تدريبي واحد بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمعادي ومتاح الحضور عبر إحدي المنصات الإلكترونية.
وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أن الورشة مقدمة لممثلي شركات ومصانع المستلزمات والأجهزة والكواشف المعملية، حيث تبدأ الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أغسطس، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

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