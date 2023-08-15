الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد العذراء بكنيسة السجود بشبرا

الأنبا إبراهيم إسحق،
الأنبا إبراهيم إسحق،

ترأس مساء الإثنين، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيسة عذراء السجود، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، حيث بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي. وفي كلمة العظة، تأمل صاحب الغبطة في كيفية تعظيم الله في حياتنا، مشجعًا الجميع على التمثل بمريم العذراء، وتعظيمها للرب في حياتها اليومية.

وتابع الأب البطريرك: من سبل تعظيم الرب: في كلامنا، وطريقة تقديم الحب، والخدمة للآخرين، مضيفًا أن المفهوم الصحيح: هو انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وليس صعود. وفي نهاية القداس الإلهي، أقيم تطواف احتفالي بتمثال، وأيقونة السيدة العذراء.

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