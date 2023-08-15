الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو تدين الهجوم الإرهابي على مزار ديني جنوبي إيران

هجوم إرهابي على مزار
هجوم إرهابي على مزار ديني في إيران

أدانت روسيا الهجوم المسلح على مرقد "شاه جراغ" الديني بمدينة شيراز في جنوب إيران، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صادر عنها الاثنين، إن "الجانب الروسي يدين بحزم هذا الهجوم الإرهابي البربري، ويقدم التعازي للعائلات التي واجهت هذه المصيبة".

وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في معاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة، مؤكدة استعداد موسكو "لمواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء الإيرانيين في مجال محاربة الإرهاب".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن اعتقال 4 أشخاص من المشتبه بهم في الهجوم على مرقد "شاه جراغ" والذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

وأطلق مسلح واحد على الأقل النار داخل مرقد أحمد بن موسى الكاظم المعروف بـ"شاه جراغ"، وقال التلفزيون الإيراني إن تنظيم داعش تبنّى المسؤولية عن الحادثة.

اعتقال مهاجم

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مساعد محافظ فارس قوله، إن مسلحًا تسلّل عصر اليوم -الأحد- إلى المرقد، وأطلق النار على الزوار والعاملين هناك، مضيفًا أن قوات الأمن اعتقلت أحد الضالعين في الهجوم.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صورًا للشخص الذي قالت الوكالة الرسمية إنه جرى اعتقاله.

وقال قائد حرس الفجر التابع للحرس الثوري في محافظة فارس، إن القوات الأمنية ألقت القبض على مهاجم وضبطت بندقية و240 رصاصة، مضيفًا أن القتيل في الهجوم على المزار كان من قوات الحراسة.

 ووصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الهجوم بالجريمة الإرهابية، داعيًا إلى ملاحقة المسؤولين عنه ومعاقبتهم، فيما أمر وزير الداخلية أحمد وحيدي، الجهات المعنية في محافظة فارس بمتابعة الحادث وإلقاء القبض على جميع العناصر التي شاركت في تنفيذ الهجوم.

يشار إلى أن مزار "شاه جراغ" تعرض يوم 26 أكتوبر الماضي، إلى هجوم مسلح آخر خلّف 13 قتيلًا و30 جريحًا، وقد تبنّى تنظيم داعش الهجوم حينها.

​الخارجية الروسية موسكو ادانه شن هجوم إرهابي مزار ديني مرقد شاه جراغ داعش

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