"شينخوا": الرئيس السيسى يستضيف قادة الأردن وفلسطين لإحياء محادثات السلام

قالت وكالة شينخوا الصينية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستضيف قادة الأردن وفلسطين للحث على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحياء محادثات السلام.

وأضافت الوكالة الصينية أن قادة مصر والأردن وفلسطين، أكدوا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من أجل إحياء السلام والقضية الفلسطينية.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمرًا ثلاثيًا في مدينة العلمين الجديدة الساحلية في مصر، حيث تطرق القادة الثلاثة إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وأكد القادة على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين بالمراجع المعتمدة.

كما أكد القادة على ضرورة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها وتعهداتها وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الدولية السابقة بما في ذلك مخرجات اجتماع العقبة.

وحث القادة العرب إسرائيل على وقف هجماتها ضد الفلسطينيين وغاراتها على مدن الضفة الغربية المحتلة ، ودعوا إسرائيل إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، طالب القادة إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي بحوزتها دون أي سند قانوني.

وأعرب القادة الثلاثة عن عزمهم مواصلة جهودهم مع اللاعبين الدوليين الرئيسيين وإحياء عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي ومراجع السلام ضمن آلية وجدول زمني محدد.