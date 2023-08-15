وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 16 من المهرجان ‏القومى للمسرح "دورة عادل إمام"

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات ‏حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح ‏‏- دورة الفنان عادل إمام - ‏والذي أُقيم بمسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية.

وحصل على جائزة أفضل عرض مسرحي أول ‏العرض المسرحي "سيدتي أنا"، وأفضل عرض مسرحي ثان العرض المسرحي، ياسين وبهية.

وذهبت جائزة أفضل ممثل دور أول رجال مناصفة بين ياسر عزت عن مسرحية "ستوكمان"، وحازم القاضي، عن مسرحية "ياسين وبهية".

فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة بين: فاطمة محمد علي، عن مسرحية "سيب نفسك"، وإيمان غنيم، عن مسرحية "ياسين وبهية".

وجاءت جائزة أفضل ممثل دور ثان رجال مناصفة بين كل من: عمر الشرنوبي، عن مسرحية "مسافر ليل"، وإياد أمين، عن مسرحية "الزائر".

فيما جاءت جائزة أفضل ممثلة دور ثان نساء مناصفة بين كل من: آيه أبوزيد عن مسرحية "ياسين وبهية"، ويارا المليجي، عن مسرحية "الزائر".

وأفضل ممثل صاعد جاءت‏ مناصفة بين: سعيد سلمان، عن مسرحية "العيلة"، وميشيل ميلاد عن مسرحية "شابوه".

أفضل ممثلة صاعدة فاز بها كل من ياسمين أشرف، إسراء سامح، سلمى نصر، عن مسرحية "3 مقاعد في القطار الأخير" لفريق كلية الإعلام جامعة القاهرة.

كما جاءت جائزة لجنة التحكيم الخاصة، والتي تمنح للأداء الجماعي، وحصل عليها كل من: فرقة "902" عن مسرحية "زهرة المحروسة"، وفرقة الميزان عن مسرحية "ماراصاد"، وفرقة صيدلة المنصورة عن "أوليفار"، وفريق جامعة عين شمس عن عمل "أحدب نوتردام".

جائزة أفضل عرض دعاية وحصل عليها، أحمد بلال عن مسرحية "الدنيا لما تضحك" فرقة البنك الأهلي المصري.

أفضل تصميم الإضاءة وفاز بها، محمود الحسيني كاجو، عن مسرحية "الرجل الذي أكله الورق".

وأفضل تصميم الأزياء: جاءت مناصفة بين: الدكتورة مروة عودة، عن مسرحية "سيدتي أنا، وهناء النجدي عن عرض "الرجل الذي أكله الورق".

وأفضل تصميم ديكور: جاءت مناصفة بين: الدكتور حمدي عطية، عن مسرحية "سيدتى أنا"، ومحمود صلاح، عن عرض "أحدب نوتردام" لفريق جامعة عين شمس.

وأفضل أشعار، فاز بها، الشاعر عادل سلامة، عن أشعار مسرحية "سيدتي أنا" المأخوذة عن بجمليون لبرناردشو.

أفضل دراماتورج مناصفة إسراء محجوب، عن النص المسرحي "موت معلق"، عن رواية البرتغالي خوسيه سارامادو، وأحمد عصام، من جامعة طنطا، عن النص المسرحي "المنفى" المأخوذ عن رواية بهاء طاهر "الحب في المنفى".

أفضل مؤلف صاعد: وحصل عليها مناصفة بين كل من: مايكل مجدي، عن النص المسرحي " ٣ مقاعد في القطار الأخير" لفريق كلية الإعلام جامعة القاهرة، ومحمد السوري عن مسرحية "استدعاء ولي أمر" من مركز الهناجر للفنون.

وأفضل مؤلف مسرحي جاءت مناصفة بين كل من أحمد محيي، عن النص المسرحي "شابوه"، بمركز الإبداع الفني، وأحمد نبيل ،عن النص المسرحي، "قرب قرب" انتاج مركز الهناجر للفنون.

وأفضل تصميم حركي: مناصفة بين كريمة بدير، فرقة فرسان الشرق - دار الأوبرا المصرية، عن "حتشبسوت"، و رحيل عماد عن عمل " ٣ مقاعد في القطار الأخير" من فريق كلية الإعلام جامعة القاهرة.

أفضل موسيقى مسرحية، ذهبت لعرض "أوليفار" فريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة.

أفضل مخرج صاعد: فاز بها، يوسف مراد منير، عن عرض "ياسين وبهية".

وأفضل مخرج: فاز بها، المخرج محسن رزق، عن عرض "سيدتي أنا".

كما حصل على الجائزة الأولى بجوائز مسابقة "الكاتب ‏الراحل محمد أبو العلا السلاموني لتأليف النص المسرحي ‏‏-العمل الأول-، الكاتب هاني مصطفى قدري … عن "فتاة المترو"، والجائزة الثانية حصدها الكاتب أحمد رجائي…عن "النص التاني من الطريق"، والجائزة الثالثة ذهبت للكاتب أحمد سمير قرني، عن "ليلة بعد ألف ليلة ".

كما فاز بجائزة المقال النقدي التطبيقي، الكاتب محمد عبد الرحمن زغلول، عن مقال "باب عشق التراث بين الفرجة والتجريب، وحصد جائزة المقال النقدي النظري، أحمد مجدي، عن مقال "تجليات الوجود والعبثية في مسرحياتنا العربية".

كما كرمت وزيرة الثفافة عددا ممن شاركوا فيفعالياتالمهرجان، وهم: الدكتور مايكل عادل زكي، ‏لإهدائه تمثال "الفنان القدير عادل إمام"، والمهندس ‏شريف عنتر سعفان، لإنشائه نظام الحجز الإلكتروني ‏للعروض المشاركة بالمهرجان، وعددًا من مدربي ورش ‏المهرجان، هم: خالد عبد السلام -ورشة الإلقاء الفنان-، ‏المهندس عمرو عبد الله -ورشة السينوغرافيا-، الفنان ‏صفوت حجازي -ورشة الإدارة المسرحية-، الفنان أحمد ‏مختار -ورشة التمثيل-، الفنان شادي سرور -ورشة ‏الإخراج-، والمخرج خالد جلال، عن ورشة "ماستر كلاس"، وأعضاء "لجنة الندوات" التي ضمت، ‏‏"الدكتور عمرو دوارة-رئيس اللجنة-، الناقد عصام عبد ‏الله، الناقد ناصر العزبي"، وأعضاء لجنة "مسابقة ‏المقال النقدي والبحث النظري"، التي ضمت، الدكتورة ‏نجوى عانوس-رئيس اللجنة-، الدكتورة رانيا يحيى، ‏الناقد محمد الروبي"، وأعضاء جوائز مسابقة "الكاتب ‏الراحل محمد أبو العلا السلاموني لتأليف النص المسرحي ‏‏-العمل الأول-، والتي ضمت الدكتور عصام عبد الله -‏رئيس اللجنة-، الدكتور ياسر علام، الدكتور أيمن عبد ‏الرحمن"، وأعضاء لجنة "مسابقة العروض ‏المسرحية"، التي ضمت، الفنان القدير أشرف عبد ‏الغفور-رئيس اللجنة، الدكتور طارق مهران، المخرج ‏نادر صلاح الدين، الدكتور مجدي كامل، الدكتورة سحر ‏حلمي الهلالي، مهندس الديكور محمد الغرباوي، الناقد ‏جرجس شكري، الفنان محمود حسن.‏



ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التهنئة للمكرمين، وأشادت بالمستوى التنظيمي والإبداعي للمهرجان، وما حققه من حضور جماهيري كبير لعروضه وفعالياته المتعددة، ووجهت الشكر لرئيس المهرجان على حرصه واهتمامه بتقديم ومتابعة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء المتعلقة ببرامج المهرجان، وكذلك للقائمين على تنظيم المهرجان وإدارته، الذين لم يبخلوا بجهد في سبيل إنجاحه وخروجه بالشكل اللائق بقيمة مصر وريادتها الثقافية والفنية.

وقال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان: "إن المهرجان القومى للمسرح المصرى ‏كان هدفه دائماً إحداث هذا التجمع البناء بين مبدعيه، ‏وهو أيضاً بوابة لانفتاح أكبر على الجمهور المتعطش ‏لمزيد من الإبداع الجاد والفن الراقي، وخلال هذه ‏الدورة شاهدنا عشرات العروض المتميزة، والتي ‏طرحت أفكاراً جديدة بأسلوب فني مبدع وباستخدام ‏أحدث التقنيات، لقد تحول المهرجان هذا العام إلى عُرس ‏فني وكرنفال شعبى، وكان الجمهور هو كلمة السر في ‏نجاح هذه الدورة"‏‎.‎

كما أعلن رياض، أن فعاليات الدورة السابعة عشرة القادمة من المهرجان ستحمل اسم الفنانة القديرة -سيدة المسرح العربي- سميحة أيوب.

استهل الحفل بالسلام الوطني، وتضمن برنامج الحفل، عرضا فنيا لكورال "روح الشرق"، قُدم خلاله مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني التراثية للمسرح المصري على مدار تاريخه، والعرض ‏تدريب وتنفيذ، وليد جمال، توزيع فادي الحسيني، فكرة ‏وإخراج إسلام إمام، أعقبه عرض لفيلم وثائقي، تضمن كلمات عدد من الفنانين الذين أشادوا بمسيرة الفنان الكبير عادل إمام، ومشوار الفني الحافل بالإنجازات، وكذلك عن أهم تفاصيل الدورة ‏‏16 للمهرجان، وما شملته من عروض وندوات ‏وفعاليات.‏

ختام الدورة الـ ١٦ من المهرجان القومي للمسرح المصري

ختام الدورة الـ ١٦ من المهرجان القومي للمسرح المصري

ختام الدورة الـ ١٦ من المهرجان القومي للمسرح المصري

ختام الدورة الـ ١٦ من المهرجان القومي للمسرح المصري