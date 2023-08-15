معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" سبب وفاة محمد مرسى بالقفص خلال محاكمته

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن مصطلح الاختفاء القسري أخرجه الإخوان، مؤكدًا أن أي شخص لو ذهب للأمن الوطني لعرف ماذا فعل ابنه.

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل القضايا التي تخص أمن الدولة تذهب لأمن الدولة، والقضايا العادية تذهب للنيابة، مؤكدًا أن "أم زبيدة"، التي اتهمت الشرطة بتعذيب ابنتها، جاءت له كتجديد حبس فقط ولكن لم تأته قضيتها.

تفاصيل محاكمة محمد مرسي ووفاته بالقفص

وعن تفاصيل وفاة محمد مرسي، أكد أن القاضي محمد بشر، كان قاضي محاكمة محمد مرسي، وهو قاضٍ محترم ويحب التدقيق في كل شيء وعندما واجه "مرسي"، بالأدلة ولكنه أنكر فواجهه بالصوت واتصالاته مع "حماس" في قضية "التخابر"، ولم يكن يتوقع ذلك فجاءت له أزمة قلبية وسقط ميتًا وهذا قضاء ربنا فهو فزع من سماع صوته وعلم أنه صوته بالدليل القاطع.