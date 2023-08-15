الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" سبب وفاة محمد مرسى بالقفص خلال محاكمته

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن مصطلح الاختفاء القسري أخرجه الإخوان، مؤكدًا أن أي شخص لو ذهب للأمن الوطني لعرف ماذا فعل ابنه.

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل القضايا التي تخص أمن الدولة تذهب لأمن الدولة، والقضايا العادية تذهب للنيابة، مؤكدًا أن "أم زبيدة"، التي اتهمت الشرطة بتعذيب ابنتها، جاءت له كتجديد حبس فقط ولكن لم تأته قضيتها.

تفاصيل محاكمة محمد مرسي ووفاته بالقفص

وعن تفاصيل وفاة محمد مرسي، أكد أن القاضي محمد بشر، كان قاضي محاكمة محمد مرسي، وهو قاضٍ محترم ويحب التدقيق في كل شيء وعندما واجه "مرسي"، بالأدلة ولكنه أنكر فواجهه بالصوت واتصالاته مع "حماس" في قضية "التخابر"، ولم يكن يتوقع ذلك فجاءت له أزمة قلبية وسقط ميتًا وهذا قضاء ربنا فهو فزع من سماع صوته وعلم أنه صوته بالدليل القاطع.

معتز خفاجي محمد مرسي وفاته بالقفص قضية التخابر أزمة قلبية

مواد متعلقة

مفاجأة "الشاهد".. معتز خفاجي يكشف كواليس اقتحام وحرق فيلا هيكل

المستشار معتز خفاجي لـ«الشاهد»: لم نظلم أحدًا في قضية مسجد الفتح

المستشار معتز خفاجي لـ«الشاهد»: دفاع الإرهابية أطال أمد التقاضي بغرض التربح

معتز خفاجي يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خلية الصواريخ الإرهابية

المستشار معتز خفاجي لـ"الشاهد": قضية مذبحة رفح الثانية من أسرع القضايا التي فصلت فيها

الأكثر قراءة

معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" سبب وفاة محمد مرسى بالقفص خلال محاكمته

تفاصيل مقتل وإصابة 12 حرقا على يد سائق فى عين شمس

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية محمود شعبان: يحمل فكر داعش

رغم تعرضه لهجوم "القرش".. عمر عبد القادر يحقق رقما قياسيا فى "المصل أب"

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟