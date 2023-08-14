عن تعيينات الشركة المتحدة.. أكرم القصاص: «أمل جديد للأجيال المقبلة»

أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، بالتغييرات الأخيرة التي أجرتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مستوى بعض قياداتها الإعلامية، مؤكدًا أن الشركة تؤدي دورًا أكبر من كونه مرتبطًا بالعمل الإعلامي.

وأضاف "القصاص"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التغييرات التي أجرتها الشركة المتحدة تمنح الأمل لأجيال كثيرة جدا في أن كل المجتهدين يمكنهم تحقيق أحلامهم وتولي أعلى المناصب، مشددًا على أن القيادات الجديدة لهم تاريخ مهني محترم جدًا في اتجاهات مختلفة.

وتابع، أن الشركة المتحدة نجحت في تمكين الكفاءات الإدارية والصحفية، وليس المرأة فقط، مشيرًا إلى أنه يستبشر خيرا بالقيادات الجديدة لأنهم كفاءات كبيرة، عمل مع بعضهم في تجارب صحفية وإعلامية، كما أن كل من وقع عليه الاختيار في التعيينات الأخيرة لديه الخبرة والتجربة الإعلامية.

الشركة المتحدة يمكنها إحداث التأثير محليًا ودوليًا وإقليميًا

وأكد أنه لو لم يكن الإعلام المصري مؤثرًا لما أصبح موضوعًا دائما لكل المنصات والشائعات، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة تقدم تنوعا حقيقيا على مستوى الدراما والقنوات، ويمكنها إحداث التأثير محليًا ودوليًا وإقليميًا.