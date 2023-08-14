الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قومي المرأة ببني سويف يستهدف 22 ألف رجلاً وسيدة خلال ثاني أيام "بلدي أمانة"

الحملة
الحملة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، اليوم الاثنين فعاليات ثاني أيام الحملة الثانية من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة» والتى استهدفت 21 ألف و262 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز إهناسيا وببا وناصر وبنى سويف بعدد 4250 زيارة.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

أوضحت نرمين محمود إن الحملة كبيرة ممتدة ومستمرة لطرق الأبواب في كافة المحافظات ، وذلك أيام الأحد، الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع،بالتزامن مع عقد أمسيات الأسرة المصرية بواقع 3 أمسيات للشهر فى نفس الإطار الزمنى للحملة خلال شهري أغسطس و سبتمبر ، داخل قرى  المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببا وناصر بالاضافة إلى بني سويف والواسطى وسمسطا وإهناسيا.

وأضافت أن الهدف من تلك الحملة توعية الفئات المستهدفة بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن وانجازات الدولة فى التنمية على كافة المستويات و توعيتهم بمدى خطورة الشائعات والتأكيد على أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها البناءة في  هذا الجانب

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى أول أغسطس وتستمر على مدار شهرين، وسيتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

 

الشباب المتطوعين المجلس القومي للمرأة المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببنى سويف تمكين الفتيات حياة كريمه

الأكثر قراءة

دفتر أحوال "الداخلية": مصرع خط منفلوط.. غسيل أموال بـ35 مليون جنيه وحريق في نادي شهير

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

"محدش يمسكني".. خلع ملابسه في الشارع وضرب مواطن بـ"شومة"

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟