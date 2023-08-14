قومي المرأة ببني سويف يستهدف 22 ألف رجلاً وسيدة خلال ثاني أيام "بلدي أمانة"

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، اليوم الاثنين فعاليات ثاني أيام الحملة الثانية من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة» والتى استهدفت 21 ألف و262 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز إهناسيا وببا وناصر وبنى سويف بعدد 4250 زيارة.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

أوضحت نرمين محمود إن الحملة كبيرة ممتدة ومستمرة لطرق الأبواب في كافة المحافظات ، وذلك أيام الأحد، الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع،بالتزامن مع عقد أمسيات الأسرة المصرية بواقع 3 أمسيات للشهر فى نفس الإطار الزمنى للحملة خلال شهري أغسطس و سبتمبر ، داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببا وناصر بالاضافة إلى بني سويف والواسطى وسمسطا وإهناسيا.

وأضافت أن الهدف من تلك الحملة توعية الفئات المستهدفة بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن وانجازات الدولة فى التنمية على كافة المستويات و توعيتهم بمدى خطورة الشائعات والتأكيد على أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها البناءة في هذا الجانب

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى أول أغسطس وتستمر على مدار شهرين، وسيتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.