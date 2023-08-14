انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «تمكين الطفل المصري» بمطروح

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، ومنظمة أشوكا الوطن العربي، ومنظمة اليونيسيف، وذلك في إطار مبادرة "وطن واحد" والتي يتم تنفيذها بكافة المحافظات.

وتنفذ المبادرة من خلال العديد من الأنشطة على مدار عشرة أيام بداية من اليوم وحتى 24 أغسطس 2023، حيث تتضمن دورة تدريبية للمدرسين والاخصائيين الاجتماعيين بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوي" والتى ترعاها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والاهتمام بالمشاكل المجتمعية والمشاركة الفعالة للأطفال والمتعاملين معهم لصناعة التغيير المجتمعي، وخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال.

جدير بالذكر أنه من المزمع تنفيذ فعالية ختامية للأطفال بعد الانتهاء من الأنشطة الخاصة بالمبادرة.