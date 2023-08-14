عبدالفتاح مصطفى يكشف ملامح خطته لتطوير الراديو 9090

كشف الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ9090، ملامح خطته لتطوير الراديو بعد أيام من تعيينه رئيسًا تنفيذيًا.

وقال عبدالفتاح، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترانيوز"، إن لديه خطة للعمل في الراديو منقسمة لـ3 أجزاء خطة تسويق، خطة للسوشيال، خطة للبرامج.

بالنسبة للبرامج أشار إلى أنه توجد خريطتين للبرامج الأساسية في يناير تسلم للسبونسر والثانية في رمضان وعلى مدار السنة ممكن إضافة برنامج أن, حذف برنامج، لافتًا إلى أنه سيسعى لتدوير المذيعين، لأن المذيع أحيانًا يوصل لحالة ملل.

أما فيما يخص السوشيال، أشار إلى أن الراديو 9090 حقق في رمضان أكثر من 65 مليون مشاهدة، والآن وصل لـ100 مليون مشاهدة، منوهًا أنه يخطط لعمل برامج بسيطة على هيئة ريلز مدتها دقيقة أو 10 ثواني، تستهدف مستخدمي الهواتف.

ووجه الرئيس التنفيذي لـ"الراديو 9090"، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما كلفته بالرئاسة التنفيذية للراديو، لافتًا إلى أنه من مؤسسي الراديو 9090، وكان مدير برامج وعلى علم بأمور كثيرة تتم في الإذاعة، مثل ما يخص البرامج والمذيعين واللينكات".

وأردف: "تغطياتنا مُتميزة ليست مُملة وسهلة كما أن الراديو 9090 أسرع، والمستمع لدينا لا يمل، نقدم له معلومة وأغنية جميلة وبرنامج يتابعه، لذلك فإننا نحصد الجوائز، كما أن لدينا برامج متنوعة تخص الشباب والكبار ومحبي الأغاني والبرامج السياسية، حيث يقدم الإعلامي أحمد الطاهري، برنامج "المانيفستو"، ومحمد علي خير، يقدم برنامج "كلام بالمصري"، وهناك برامج للترفيه حيث تستضيف فاطمة مصطفى، كبار النجوم".