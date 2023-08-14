أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون مساء اليوم في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم ماركوس راشفورد ويجاوره أنتوني والجناح الأرجنتيني جرناتشو.

ويبدأ مايسون ماونت أساسيًا في وسط الملعب بجوار برونو فيرنانديو وكاسيميرو، بينما يحرس العرين الكاميروني أندريه أونانا.

التشكيل.. راشفورد وجرناتشو يقودان اليونايتد أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا، فاران، مارتينيز، شاو

خط الوسط: فيرنانديز، كاسيميرو، ماونت

خط الهجوم: جرناتشو، راشفورد، أنتوني