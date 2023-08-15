مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

مع بداية الصباح يحرص المسلمون بشكل يومي على قضاء الصلوات الخمسة في مواعيدها المحددة، ويتضاعف التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حرصًا منهم على أداء الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 في محافظات مصر

تنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، بالعاصمة القاهرة وفي كل من محافظات: (الإسكندرية والمنصورة وقنا وأسوان).

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وفي عدد من محافظات مصر وبمدنها:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:47 ص.

موعد صلاة الظهر 01:00 م.

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 4:36 م.

موعد صلاة المغرب 7:38 م.

موعد صلاة العشاء 9:01 م.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:49 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 1:05 م.

موعد صلاة العصر 4:43 م.

موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 7:45 م.

موعد صلاة العشاء 9:09 م.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس فى المنصورة.

وقت صلاة الفجر 4:43 ص.

موعد صلاة الظهر 12:59 م.

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 4:37 م.

موعد صلاة المغرب 7:38 م.

موعد صلاة العشاء 9:03 م.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في قنا.

وقت صلاة الفجر 4:51 ص.

وقت صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 12:54 م.

موعد صلاة العصر 4:24 م.

وقت صلاة المغرب 7:27 م.

وقت صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 8:46 م.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:55 ص.

موعد صلاة الظهر 12:53 م.

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 4:20 م.

موعد صلاة المغرب 7:23 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 8:41 م.

قد يهمك أيضًا: