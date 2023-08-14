الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية يوم جديد شغل بال المسلمين في كافة المحافظات معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في محافظات مصر حرصا منهم على أداء الصلوات الخمسة في موعدها المحدد.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في محافظات مصر

وننشر “الدستور” لكم مواقيت الصلاة الخمسة في اليوم الإثنين 14-8-2023 بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلاة الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 أغسطس في القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 14 أغسطس 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 1:00

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 14 أغسطس 37: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:04

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 أغسطس في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 14 أغسطس 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 14 أغسطس 7:46 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 14 أغسطس 9:12 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 14 أغسطس  

وقت صلاة الفجر 4:40

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 14 أغسطس 12:56 م

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 14 أغسطس  4:34 م

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 14 أغسطس 9:01 م.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 14 أغسطس بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 14 أغسطس 4:40 ص

وقت صلاة الظهر 12:48

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 14 أغسطس 4:21 م

وقت صلاة المغرب 7:25 م

وقت صلاة العشاء 8:46 م.

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 أغسطس فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:54

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 14 أغسطس  23: 4

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 14 أغسطس 7:28 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 14 أغسطس 8:46

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