كواليس اجتماعات «الكهرباء» لتحسين كفاءة الطاقة.. ودراسات: أجهزة التبريد وراء أزمة الاستهلاك

كشف مصدر مطلع على أعمال اللجنة الفنية لكفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كواليس اجتماع اليوم الإثنين، بشأن تحسين كفاءة الطاقة علي مستوي قطاعات الاستهلاك لدي المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية التابعة للشركة القابضة للكهرباء.

وأشار المصدر إلي أن هذا الاجتماع تضمن مراجعة معدلات خفض الاستهلاك الذي حققه برنامج تخفيف الأحمال الاضطراري الذي لجأت إليه الحكومة بفعل زيادة الطلب غير المسبوق على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد من الخبراء والاستشارين الأعضاء باللجنة الفنية لكفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء، تقدموا بعدد من المبادرات المتعلقة بتحسين كفاءة الاستهلاك وخفض الاستهلاك مقابل إرجاء برنامج تخفيف الأحمال بشكل نهائي.



دراسات: أجهزة التبريد كثيفة الاستهلاك وراء الأزمة

وأكد المصدر أنه في ظل عمليات رصد استمرت لشهر اعتبارًا من منتصف يوليو وحتي منتصف أغسطس، سجلت الشبكة الكهربائية في مصر أعلي معدلات الاستهلاك، ولكن أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من زيادة الطلب على الكهرباء لم تكن بسبب زيادة الاستهلاك فقط، ولكن نتيجة لاستخدام المشتركين لأجهزة تبريد الهواء كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، مما مثل ضغطًا على الشبكة الكهربائية.

وبين المصدر أن اللجنة الفنية لتحسين كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء، تدرس إطلاق مبادرة لتحسين كفاءة الطاقة في استخدامات الأجهزة الكهربائية في القطاعات المختلفة، وخاصة أجهزة تبريد الهواء غير المطابقة لمواصفات الجودة وفقًا للمعايير الدولية والمحلية، المتفق عليه وفقًا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 371 لسنة 2013، المتعلق بالمنتجون والمستوردون للأجهزة الكهربائية لتبريد الهواء، وماتضمن من توصيات وعقوبات على المخالفين لمواصفات كفاءة الطاقة.