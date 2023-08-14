الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى عمار: الشركة «المتحدة» صاحبة تجربة إعلامية رائدة

مصطفى عمار
مصطفى عمار

قال مصطفى عمار، رئيس تحرير موقع وصحيفة الوطن، إنه كان رئيسًا لقسم  الفن بالجريدة ومدير برامج التليفزيون، مُشيرًا إلى أنه فوجئ بقرار تعيينه رئيسًا للتحرير.

وأضاف عمار خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد الطاهري، في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز": جرت العادة أن رؤساء التحرير يكونون ممن تجاوزوا سن الخمسين، إلا أن الشركة المتحدة كسرت تلك القاعدة.

وأردف: "المتحدة تجربة رائدة في الإعلام العربي، كثير من الدول العربية ستحذو حذوها، وتفكر في تجربة المتحدة، وكيف فرضت الهدوء والنظام والريادة على الإعلام المصري بعد سنوات الفوضى، وكيف أعادت النظام للحياة الإعلامية في مصر والوطن العربي، وكيانات كثيرة تقلدها".

عمار حسن المتحدة تجربة المتحدة الاعلام العربي الإعلام المصري

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