مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى: توصيات بوضع آليات لتحسين مناخ الاستثمار

كشف الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، عن التوصيات المبدئية للجنة في ضوء الجلسات النقاشية العامة التي تم عقدها ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار، منوها عن التمهيد لعقد جلسات تخصصية لصياغة التوصيات خلال الأسبوع المقبل.

وقال محسب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن توصيات اللجنة تضع آلية لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار لبيئة الاستثمار، بجانب هيكلة بعض الهيئات العامة وتطوير وثيقة ملكية الدولة، وتحديد توقيت زمني للخروج من بعض الاستثمارات وتحديد الاستثمارات التي يجب أن تدخل فيها الدولة كنشاط اقتصادي عام.

وأشار: كذلك سوف نحدد توصيات لتمويل الاستثمار وطرح مشروعات قومية مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وطبيعة الشراكة مع القطاع الخاص بنظام عقد الـB.O.T أو الـ B.O.O.T، وهو يعني إعطاء شركات القطاع الخاص مهمة القيام بأعمال تدخل في نشاطات القطاع العام، بما يوفر للدولة فوائد الخصخصة دون أن تفقدها أصول الاستثمارات وهو نظام أفضل بكثير من الخصخصة الكاملة.