الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى: توصيات بوضع آليات لتحسين مناخ الاستثمار

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

كشف الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، عن التوصيات المبدئية للجنة في ضوء الجلسات النقاشية العامة التي تم عقدها ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار، منوها عن التمهيد لعقد جلسات تخصصية لصياغة التوصيات خلال الأسبوع المقبل.

وقال محسب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن توصيات اللجنة تضع آلية لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار لبيئة الاستثمار، بجانب هيكلة بعض الهيئات العامة وتطوير وثيقة ملكية الدولة، وتحديد توقيت زمني للخروج من بعض الاستثمارات وتحديد الاستثمارات التي يجب أن تدخل فيها الدولة كنشاط اقتصادي عام.

وأشار: كذلك سوف نحدد توصيات لتمويل الاستثمار وطرح مشروعات قومية مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وطبيعة الشراكة مع القطاع الخاص بنظام عقد الـB.O.T أو الـ B.O.O.T، وهو يعني إعطاء شركات القطاع الخاص مهمة القيام بأعمال تدخل في نشاطات القطاع العام، بما يوفر للدولة فوائد الخصخصة دون أن تفقدها أصول الاستثمارات وهو نظام أفضل بكثير من الخصخصة الكاملة.

الدكتور أيمن محسب الحوار الوطنى المحور الاقتصادي التوصيات الاستثمار فوائد الخصخصة

الأكثر قراءة

"محدش يمسكني".. خلع ملابسه في الشارع وضرب مواطن بـ"شومة"

دفتر أحوال "الداخلية": مصرع خط منفلوط.. غسيل أموال بـ35 مليون جنيه وحريق في نادي شهير

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟