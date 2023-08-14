التمثيل التجارى: ارتفاع معدلات إقبال رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار فى مصر

قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن التداعيات العالمية تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ويرجع ذلك للعديد من العوامل على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع مؤشرات التضخم وارتفاع أسعار السلع.

التجارة المصرية التركية

وأكد "الواثق بالله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن العلاقات المصرية التركية تحسنت تدريجيًا خلال السنوات القليلة الماضية، ولهذا ارتفعت معدلات إقبال رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مصر، وهناك اتفاقية تجارية عميقة بين تركيا ومصر منذ 2007، وبالرغم من الأزمات التي كانت توجد بين الدولتين إلا أن التبادل التجاري ظل مستمرًا.

نقص المخزون الاستراتيجي

وأضاف أن العالم بأكمله يعاني من أزمة نقص المخزون الاستراتيجي من العملة الصعبة، وبالتالي مصر اقترحت على تركيا أن يكون التبادل التجاري بين الدولتين بالعملة المحلية وليس الدولارية.

وتابع:"الدولة المصرية قدمت الكثير من الامتيازات للجانب التركي من أجل التشجيع على الاستثمار بأرض مصر، ومن ثم يعود الأمر بالنفع على الطرفين، وبالفعل المستثمرون الأتراك شعروا بأهمية هذه المنح التجارية التي قدمتها مصر".