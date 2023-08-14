الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وزير الأوقاف: جميع الأديان هدفها التسامح والعيش المشترك

خلال فعاليات المؤتمر
خلال فعاليات المؤتمر

وجه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة شكر للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية؛ لحرصه على دعم العلاقات والحوار بين الأوقاف والإنجيلية.

وأشار خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام" إلى أنه من المهم أن نشترك في خدمة الإنسانية؛ مثل ما نعمل سويا على الجانب الديني في المساجد والكنيسة وهذا ما نتفق عليه سويا مع رئيس الطائفة الإنجيلية.

وتابع وزير الأوقاف أن قبل مشاركته بفعاليات المؤتمر كان له جولة بداخل العاصمة الإدارية؛ وزيارة لمقر مبنى وزارة الأوقاف الجديدة بمقر العاصمة.

وأشاد بجهود الدولة المصرية في العاصمة الإدارية؛ واصفا ما تم من جهود هناك بالجهود العظيمة، وأكد أن الأديان السماوية كلها سلام وتسامح ومحبة.

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مساء اليوم، فعاليات مؤتمر تحت عنوان "نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام وتحقيق الاستقرار المجتمعي"، والذي يترأسه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذي يستمر على مدار يومين.

الأوقاف وزير سلام السلام الديني المساجد والكنيسة المصرية الدولة العاصمة الأديان

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