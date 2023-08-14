البنتاجون: ملتزمون بتسليم دبابات "أبرامز" لأوكرانيا قبل نهاية العام

أعلن "البنتاجون" عن استمرار عمليات تدريب الجنود الأوكران على دبابات "أبرامز" الأمريكية، مؤكدًا في بيان رسمي، على الالتزام بتسليم الدبابات لأوكرانيا قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

200 مليون دولار دعم من أمريكا لكييف

وكان أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا قد أعلن عن تخصيص مبلغ ضخم تصل قيمتها نحو 200 مليون دولار، كـوسيلة دعم إلى كييف، بالإضافة إلى إرسال المعدات العسكرية ومنها "ذخائر خاصة بأنظمة الدفاع الجوي، وأسلحة مضادة للدبابات، وقذائف مدفعية، ومعدات إزالة الألغام".