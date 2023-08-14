محافظ أسوان يتابع تنفيذ 4250 زيارة منزلية لتوعية 22 ألف سيدة داخل 30 قرية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ عدد 4250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 22 ألف و538 من السيدات والرجال والأطفال داخل 30 قرية ونجع بمختلف المراكز، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

ووجه محافظ أسوان بتوفير كافة أوجه الدعم لتكثيف الجهود المبذولة وزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر استفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فى أسوان، أن حملة طرق الأبواب " بلدى أمانة " تهدف إلى رفع الوعى وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

ولفتت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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