الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023.. بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023، زاد البحث على محرك البحث "جوجل" عن الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 في الشعبة الأدبية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم، أنّ درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة أدبي تبدأ من مجموع 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية تبلغ نحو 58.05%، والذين من المقرر أن يتقدموا للالتحاق بنحو 12 كلية متاحة للشعبة الأدبية.

وبحسب المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم، فإنّ كليات المرحلة الثانية أدبي 2023 تضم الكليات الآتية:

كلية التربية.

كلية التربية تعليم ابتدائي.

كلية التربية للطفولة المبكرة.

كلية الآداب.

كلية الحقوق.

كلية التجارة.

كلية التربية النوعية.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية دار العلوم.

كلية التربية الرياضية.

كلية السياحة والفنادق.



الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023.. موعد تنسيق المرحلة الثانية



ويبدأ موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي بالتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني غدًا 15 أغسطس، ويستمر لمدة 5 أيام، على أن يغلق موقع التنسيق يوم السبت المُقبل، 19 أغسطس الجاري.

تنسيق الكليات 2023 أدبي مرحلة أولى



- الاقتصاد والعلوم السياسية: 345.5 درجة بنسبة 86.46%.

- الألسن: 346.5 درجة بنسبة مئوية بلغت 84.51%.

- الإعلام: 343 درجة بنسبة مئوية بلغت 83.65%.

- الآثار: 331 درجة بنسبة مئوية بلغت 80.73%.

المرحلة الثانية للتنسيق 2023 علمي علوم

وفيما يخص المرحلة الثانية للتنسيق 2023 علمي علوم ورياضة فإنّ الحد الأدنى للتنسيق بلغ نحو 250 درجة فأكثر بنسبة مئوية قدرها 60.98%، فيما تتوافر العديد من الكليات للشعبتين، التي جاءت كالتالي:

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق علمي علوم 2023



- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- كلية العلوم.

- كلية الزراعة.

- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

- كلية الفنون الجميلة.

- كلية الفنون التطبيقية.

- كلية العلوم.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الإعلام.

- كلية الألسن.

- كلية الآثار.

- كلية الجامعات التكنولوجية.

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