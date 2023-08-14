محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 11مشروعًا خدميًا بتكلفة 902.8 مليون جنيه

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بافتتاح وتفقد عدد 11 مشروعا خدميا في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمركز ومدينة طوخ، بتكلفة إجمالية بلغت 902.8 مليون جنيه، مؤكداً أن تلك المشروعات ستعُود بالنفع على مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات.

واستهل "المحافظ" جولته بمتابعة قطاع الصحة، حيث تفقد مستشفى طوخ المركزي والتي تبلغ مساحتها مساحة 3000 م2 تقريباً بإجمالي مسطح عام للمستشفى 15 ألف متر، بتكلفة 308 ملايين جنيه، موضحا أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت حوالي 85%، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90%، وتم الانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة 90%، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جار استكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، كما أنه جار الانتهاء من أعمال التركيب بفراغات العمليات، كما يجري الآن العمل بأعمال بياض الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فإنه جار العمل في تركيب المصعد الأخير، وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، وتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى وتم الانتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى .

وأكد المحافظ أن قطاع الصحة شهد تطورا ملحوظاً خلال الثلاث سنوات السابقة وتعددت الإنجازات، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها عدد 35 مشروعا بتكلفة 3.050.8 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من مستشفى قها المركزي بتكلفة بلغت 322.8 مليون، وتم الانتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي باعتماد 511 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مستشفى الخانكة المركزي باعتماد 400 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ توسع مدرسة عرب الغديري للتعليم الأساسي والتي تقع على مساحة 1171 متر مربع، ويقام المبنى الإضافي على مساحة 165 مترمربع، وتتكون المدرسة من عدد 20 فصلا دراسيا، حيث تمت إضافة عدد 8 فصول جديدة في التوسعات التي تم افتتاحها اليوم، وستصل الكثافة الطلابية للتلاميذ في الفصول 38 طالبا فقط، وسيتم تشغيلها بداية العام الدراسي المقبل وبلغت تكلفة توسعة المدرسة إلى 3.3 مليون جنيه.

وخلال جولة اليوم افتتح محافظ القليوبية أيضا توسعات مدرسة الحصة الابتدائية، والتي تتكون من 24 فصلا بعد إضافة 5 فصول في التوسعات الجديدة وسيتم إدخال المدرسة العام المقبل مع العام الدراسي، كما افتتح الهجان مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي، والتي يتم إنشاؤها بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه على مساحة 350 متر مربع، وسيتم توسعة المدرسة بعدد 13 فصل دراسي ليصل عدد الفصول إلى 44 فصلا.

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال مدرسة الشهيد رضا محمد عبدالخالق (إحلال جزئي)، والتي كان عدد الفصول بها قبل التوسع 49 فصلا، وتمت إضافة 36 فصلا بإجمالي عدد الفصول 86 فصلا، بالإضافة إلى فصل تحويلات بتكلفة 18 مليون جنيه وتبلغ مساحة المدرسة 7023 م2 ومساحة المبنى 588 متر مربع، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن 70% موجها بدفع الأعمال للانتهاء منها وإدخالها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد .



لافتا أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للانتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، وذلك من خلال إنشاء المدارس الجديده والتوسع الأفقي والرأسي، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مُقدماً الشكر لهيئة الأبنية التعليمية علي جهودها، حيث بلغ عدد المدارس التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها، من ٢٠١٤ حتى٢٠٢٢، ما يقرب من ٣٨١ مدرسة بتكلفة ١.٢مليار جنيه.



وفي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب توجه "محافظ القليوبية" لمتابعة أعمال توسعات محطة معالجة وتنقية إمياي والتي تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب/ يوم، بعد إضافة توسعات المرحلة الثانية بقدرة 10 آلاف متر مكعب، ومن المخطط لها في المرحلة الثالثة أن تصل إلى 40 ألف متر مكعب/ يوم وتخدم قرى إمياي وكفر العمار والعمار وأكياد دجوى والعزب التابعة لهم وتقع على مساحة 14 فدانا، ووصلت نسبة تنفيذها 95%، وتم توريد الكهروميكانيك وجار تركيبه وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 150 مليون جنيه للمرحلة الثانية.

وتفقد المحافظ أيضا محطة صرف صحي برشوم والتي بلغت نسبة تنفيذها 65%، وسيتم ربطها على محطة معالجة إمياي وبلغت تكلفة المحطة إلى 85 مليون جنيه، وتفقد المحافظ المحطة ووجه بالعمل على دفع الأعمال لإدخالها الخدمة آخر العام الجاري، كما التقى المحافظ المواطنين.

كما تفقد المحافظ أيضا مشروع صرف صحي كومبتين والذي يخدم قرية كومبتين وكفر الفقهاء وعزبة الباجور ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة إلى 30%، كما تم الانتهاء من الشبكات وخط الطرد بنسبة 100% ووجه المحافظ بدفع الأعمال للانتهاء منها لخدمة مواطني القرى التابعة لها.

كما تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000متر٣/يوم بتكلفة 110 ملايين جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 79%، وهذه المحطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ وهي قرى كومبتين- كفر النخلة- منشأة العمار- كفر العمار- عزبة الباجور- عزبة الكلايلة، كما تفقد توسعات محطة معالجة نامول (بطاقة ١٠ آلاف متر٣/يوم بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 45% وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرى (نامول- سنهرة - خلوة سنهرة - عرب الحصوة- كفر الحصافة- منصورة نامول- دندنا- شرق الطريق السريع- كفر حسن سعد).