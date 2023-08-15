الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب يصممون قمرا صناعيا تعليميا.. ووكالة الفضاء تموّل المشروع

الطلاب المصممون للقمر
الطلاب المصممون للقمر الصناعي

شرعت مجموعة طلابية في تنفيذ مشروع تخرجهم في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهو تصميم قمر صناعي تعليمي، وهو ما لاقى دعما من وكالة الفضاء المصرية التي قررت تمويل المشروع.

الفكرة المميزة عمل على تنفيذها 5 من طلاب معهد "الدراسات التقنية والمهنية".

يقول عمر مدحت محمد، أحد أفراد فريق مشروع CubeSat (TVISAT1)، إن فكرة المشروع بدأت خلال الدراسة بمعهد الدراسات التقنية والمهنية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تحضيرًا لمشروع التخرج، الذي كان عملا مشتركا بين فرع الإسكندرية والقرية الذكية حيث إنه كان يمثل فرع الإسكندرية وتشارك معه 4 طلاب من فرع المعهد بالقرية الذكية ليكون مجموع الفريق صاحب المشروع 5 طلاب.

وأضاف لـ"الدستور" أن المشروع ينفذ لأول مرة في مصر، واستغرق فترة عمل 6 أشهر منها 3 شهور دراسة وتجهيز للمشروع، تضمنت تحديد المواصفات وطريقة التنفيذ، وتكنولوجيا علوم الفضاء، وموضوعات متخصصة لتصميم القمر صناعي، بالإضافة إلى 3 شهور أخرى للتنفيذ العملي.

وأوضح أنه خلال الشهور الأولى الخاصة بدراسة المشروع، أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن بدء مشروع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقررنا كفريق العمل التسجيل والمشاركة بمشروعنا، وبالفعل تواصلت معنا وكالة الفضاء المصرية وتم عرض النسخة الأولى من المشروع، وتم إضافة الذكاء الاصطناعي، من خلال بعض الأشياء مثل كاميرا للصور ليتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتم تمويل المشروع من الوكالة، وعمل إصدار جديد تم عرضه في النسخة الأخيرة.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو تصميم قمر صناعي يستخدم بشكل تعليمي، يضم تكنولوجيا ومعلومات لتقديم مواد تعليمية للطلاب لمساعدتهم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا عرض المشروع على حاضنة رجال الأعمال في وكالة الفضاء المصرية، وبدء العمل على تنفيذ شركة ناشئة صغيرة لتقديم محتوى تعليمي وكورسات للطلبة في تكنولوجيا علوم الفضاء.

الطلاب المصممون للقمر الصناعي
الطلاب المصممون للقمر الصناعي
الطلاب المصممون للقمر الصناعي
الطلاب المصممون للقمر الصناعي
الطلاب المصممون للقمر الصناعي
الطلاب المصممون للقمر الصناعي
الأول من نوعه في مصر المشروعات الرائدة مشروع تخرج وكالة الفضاء المصرية قمر صناعي

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