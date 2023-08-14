الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الزراعة» تُصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول قصب السكر

محصول القصب
محصول القصب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وذكرت وزارة الزراعة في نشرتها، أبرز تلك التوصيات والتي تتمثل في:

• مداومة الري المنتظم وإحكامه من أهم العوامل التي تساعد في الحصول على محصول مرتفع.

• البدء في تجهيز الأرض التي ستزرع قصب خريفي والذي يجب أن يتم خلال شهر سبتمبر والنصف الأول من شهر أكتوبر حتى يمكن الحصول على معدلات مرتفعة من زراعته، ويفضل أن تكون المساحات المختارة ضمن مشروع النهوض بمحصول القصب للاستفادة من مميزاته، ومنها حرث تحت التربة والتسوية بالليزر، ويتم التخطيط بمعدل 7 إلى 8 خط في القصبتين.

• مراقبة حقول القصب ونموها وعدم توريق المحصول أو تطويشه، والتي يلجأ إليها بعض الزراع لما في ذلك من خطورة كبيرة على المحصول.

• البدء في عملية تربيط المساحات القوية النمو حتى لا يرقد المحصول فتنخفض جودته وهذه العملية أهم العمليات للمحصول حيث لا تؤثر على جودته فقط، إنما تؤثر أيضاً على عمليات الكسر والتوريد والشحن مما يزيد من التكاليف ويقلل من دخل المحصول وإيراداته.

• استمرار عمليات تمشيط المحصول لاكتشاف أي ظواهر مرضية أو حشرية والإبلاغ عنها فوراً على أن يتم المكافحة للبؤر المصابة فقط.

• مداومة الاتصال بالمسئولين بمديريات الزراعة وشركة السكر عن مشروع تنمية إنتاجية محصول القصب لضم المساحات المراد زراعتها خريفي ضمن هذا المشروع للاستفادة من مميزاته التي تعطى مجانا للزراع، ومنها حرث تحت التربة والتسوية بالليزر ونثر الجبس الزراعي.

• استمرار عمليات إطلاق طفيل الترايكوجراما حتى منتصف شهر أغسطس لمكافحة الثاقبات.

• الاستفادة من معدات شركة الميكنة الزراعية الثقيلة في حراث وتجهيز الأرض.

• الاستفادة من الأصناف الجديدة مثل جيزة 3، جيزة 4 التي ينشرها معهد بحوث المحاصيل السكرية ومحطات البحوث الزراعية بشركة السكر؛ للحصول على أصناف تجارية أخرى بجانب الصنف الوحيد 54س9.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب

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