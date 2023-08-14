الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مطلوب في جنايات.. مصرع "خط منفلوط" في مواجهات مع الشرطة

سلاح المتهم
سلاح المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط  سبق اتهامه فى 7 قضايا ما بين "شروع فى قتل - سلاح نارى سرقة بالإكراه"، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 13 عامًا فى قضيتى "شروع فى قتل - سرقه بالإكراه") بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها  وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية و3 خزينة وعدد من الطلقات النارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية إطلاق الأعيرة النارية الطلقات النارية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تمكنت الأجهزة الأمنية مركز شرطة منفلوط

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