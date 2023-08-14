الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بالسلام العادل والشامل

الدكتور محمد أسعد
الدكتور محمد أسعد

قال الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الصندوق، إن العلاقات المصرية والأردنية والفلسطينية ممتدة عبر آلاف السنين وهناك توافق ورؤى في العديد من القضايا سواء على المستوى العربي والإقليمي والدولي وتعد القضية الفلسطينية التوافق الأهم بين مصر والأردن وفلسطين لتحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآمال وطموحاته في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أسعد أن القمة الثلاثية التي أقيمت اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس للوقوف على ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وأشاد أسعد بالبيان الصادر عن القمة الثلاثية والذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ووضع جدول زمني لاستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير، بالإضافة أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين وان السبيل الوحيد على تحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة

وطالب القادة الفلسطينيين بضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام الذي يؤثر على وحدة وصلابة الموقف الفلسطيني في الدفاع عن قضيته.

كما طالب المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

حزب حماة الوطن العلاقات المصرية والأردنية والفلسطينية الدكتور محمد اسعد القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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