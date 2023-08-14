الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار برج العرب الدولى

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران العربية القادمة من ميلانو، اشتبه كل من مي النشار ومحمود غنيم، رئيس الوردية، في الراكب "ر . م . ت"، مصرى الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة محمد حنيش، تبين صحة الاشتباه.

وبالعرض على مرسي عبدالستار، مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد الجوهري مكافحة تهريب، ومحمد جمال أمن جمركي، ومي النشار رئيس الوردية، لتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 14 شريطا بها أقراص مخدرة بين طيات ملابسه.

وقرر مصطفى العربي، مديرعام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية.

مطار برج العرب الدولي مطار برج العرب المخدرة الاقراص المخدرة المواني الجوية

الأكثر قراءة

خرجوا فرحانين رجعوا متكفنين.. اللحظات الأخيرة في حياة شباب عائلة "أبو سريع"

الحاجة فريال: أقود جميع السيارات الثقيلة.. وضباط المرور يرحبون بى على الطريق

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟