أمن المنوفية يكثف تحرياته لضبط تشكيل عصابي سرق درجاتين بالباجور

تكثف أجهزة الأمن بالمنوفية تحرياتها لضبط تشكيل عصابي سرق دراجتين ناريتين ولاذ بالفرار وسط اطلاقه أعيرة نارية في الهواء.

وتعرضت قرية أسريجة، التابعة لمركز الباجور بالمنوفية لواقعة مؤسفة ليلة أمس، عقب إطلاق تشكيل عصابي (لم يتعرف على هويته)، أعيرة نارية على بعض الشباب المتواجدين داخل كافتيريا وسرقة دراجتين ناريتين ولاذوا بالفرار بعد أن روعوا أهالي القرية.

تلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، إخطارا يفيد بورود البلاغ من قبل بعض المتواجدين على كافتيريا بقرية أسريجة بالباجور.

على الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد كشك، رئيس مباحث الباجور للتحقيق في الواقعة وسؤال شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من مكان الحادث، وتكثيف التحريات لسرعة ضبط التشكيل العصابي.

كما كلف مدير أمن المنوفية العميد محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث وسرعة ضبط المتهمين في الحادث والتعرف على هويتهم وتقديمهم إلى جهات التحقيق، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.