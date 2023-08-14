الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية: ماس كهربائى وراء اشتعال النيران بمخزن أغذية فى الخانكة

حريق مخزن مواد غذائية
حريق مخزن مواد غذائية في الخانكة

كشفت معاينات النيابة الإدارية لموقع حريق مخزن مواد غذائية في الخانكة، عن أن المخزن مكون من جمالون مقام بأعمدة خرسانية وسقف من الصاج على مساحة ٥٠٠ متر تقريبًا، وأنه مقام على أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، وأن اندلاع الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة فجر يوم الإثنين  جرَّاء ماس كهربائي، أتى على محتويات المخزن كلها، والتي ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنه لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بما يقارب سبعة ملايين جنيه، ولم تقع أية خسائر في الأرواح البشرية، حيث تمت السيطرة على الحريق دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.

أجرت "نيابة الخانكة الإدارية" صباح اليوم معاينةً لموقع مخزن المواد الغذائية الكائن -بعزبة "حسيب بحوض الزيني بقرية سرياقوس" التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية- والذي نشب فيه حريق صباح اليوم الإثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣، ذلك بناءً على توجيهات  المستشار حافظ عباس -رئيس هيئة النيابة الإدارية-

حيث قام المستشار محمد منير - القائم بعمل مدير النيابة الإدارية بالخانكة- بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من:  أحمد خضر - رئيس النيابة، وأحمد جاد الله - رئيس النيابة، وأحمد مسعد - وكيل النيابة، وقام بتكليفهم بالانتقال لموقع المخزن وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كل من: نائب رئيس مدينة الخانكة، ورئيس وحدة "سرياقوس"، ورئيس الوحدة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخانكة، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة الخانكة، وفني التنظيم بوحدة "سرياقوس".

وجار استكمال التحقيقات.

السيطرة على الحريق الرقابة والمتابعة بمحافظة القليوبية المستشار حافظ عباس - خسائر في الأرواح مخزن مواد غذائية محافظة القليوبية مركز الخانكة

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