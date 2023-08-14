الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تعاين موقع حريق بمخزن مواد غذائية فى الخانكة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تعاين حريق مخزن أغذية

عاين فريق من النيابة الإدارية بالخانكة، مساء اليوم الإثنين، مخزن مواد الغذائية كائن بعزبة حسيب بحوض الزيني بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية- اشتعلت به النيران صباح اليوم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث قام  المستشار محمد منير- القائم بعمل مدير النيابة الإدارية بالخانكة- بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من:  أحمد خضر- رئيس النيابة، وأحمد جاد الله- رئيس النيابة، وأحمد مسعد- وكيل النيابة، وقام بتكليفهم بالانتقال لموقع المخزن وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس مدينة الخانكة، ورئيس وحدة "سرياقوس"، ورئيس الوحدة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخانكة، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة الخانكة، وفني التنظيم بوحدة "سرياقوس".

365387391_6510013389084227_7980404430944758678_n
365387391_6510013389084227_7980404430944758678_n
367420013_557626296428217_844925970199222547_n
367420013_557626296428217_844925970199222547_n
367420016_684137887082021_1195021103138633097_n
367420016_684137887082021_1195021103138633097_n
367438685_254410564128279_1739480541064867283_n
367438685_254410564128279_1739480541064867283_n

وتبين من المعاينة، أن المخزن مكون من جمالون مقام بأعمدة خرسانية وسقف من الصاج على مساحة 500 متر تقريبًا، وأنه مقام على أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، وأن اندلاع الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة فجر يوم الإثنين  جرَّاء ماس كهربائي، أتى على محتويات المخزن كلها، والتي ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنة لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بما يقارب سبعة ملايين جنيه، ولم تقع أي خسائر في الأرواح البشرية، حيث تمت السيطرة على الحريق دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.

كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتعليمات محافظ القليوبية- والذي حضر في وقت سابق من اليوم- بإزالة معظم أجزاء المخزن المحترق.

وتولت نيابة الخانكة الإدارية التحقيق، حيث قرر الأستاذ أحمد خضر– رئيس النيابة- تشكيل لجنة فنية من المختصين بالإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية ومديرية الزراعة بالقليوبية ووحدة المتغيرات المكانية بمركز ومدينة الخانكة؛ لفحص الواقعة وإعداد تقرير شامل على وجه السرعة.

أعضاء النيابة السيطرة على الحريق الرقابة والمتابعة المستشار حافظ عباس النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الادارية مخزن مواد غذائي مخزن مواد غذائية

الأكثر قراءة

خرجوا فرحانين رجعوا متكفنين.. اللحظات الأخيرة في حياة شباب عائلة "أبو سريع"

الحاجة فريال: أقود جميع السيارات الثقيلة.. وضباط المرور يرحبون بى على الطريق

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟