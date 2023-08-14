النيابة الإدارية تعاين موقع حريق بمخزن مواد غذائية فى الخانكة

عاين فريق من النيابة الإدارية بالخانكة، مساء اليوم الإثنين، مخزن مواد الغذائية كائن بعزبة حسيب بحوض الزيني بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية- اشتعلت به النيران صباح اليوم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث قام المستشار محمد منير- القائم بعمل مدير النيابة الإدارية بالخانكة- بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: أحمد خضر- رئيس النيابة، وأحمد جاد الله- رئيس النيابة، وأحمد مسعد- وكيل النيابة، وقام بتكليفهم بالانتقال لموقع المخزن وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس مدينة الخانكة، ورئيس وحدة "سرياقوس"، ورئيس الوحدة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخانكة، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة الخانكة، وفني التنظيم بوحدة "سرياقوس".

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وتبين من المعاينة، أن المخزن مكون من جمالون مقام بأعمدة خرسانية وسقف من الصاج على مساحة 500 متر تقريبًا، وأنه مقام على أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، وأن اندلاع الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة فجر يوم الإثنين جرَّاء ماس كهربائي، أتى على محتويات المخزن كلها، والتي ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنة لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بما يقارب سبعة ملايين جنيه، ولم تقع أي خسائر في الأرواح البشرية، حيث تمت السيطرة على الحريق دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.

كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتعليمات محافظ القليوبية- والذي حضر في وقت سابق من اليوم- بإزالة معظم أجزاء المخزن المحترق.

وتولت نيابة الخانكة الإدارية التحقيق، حيث قرر الأستاذ أحمد خضر– رئيس النيابة- تشكيل لجنة فنية من المختصين بالإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية ومديرية الزراعة بالقليوبية ووحدة المتغيرات المكانية بمركز ومدينة الخانكة؛ لفحص الواقعة وإعداد تقرير شامل على وجه السرعة.