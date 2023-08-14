"مشاعر إنسانية".. لماذا تعلق قلب رواد السوشيال ببرنامج حياة كريمة؟

مواقف إنسانية تلمس القلب بشكل مباشر، تجعلك لا تتردد نهائيًا من مشاهدة الفقرة إلى آخر جزء بها، تجعلك تشعر بأن الدنيا لا زالت بخير، هذا بالفعل ما ينطبق على برنامج "حياة كريمة" مع مقدمه أيمن مصطفى، الذي يختار المواطنين من الشارع المصري بشكل عشوائي، ويٌقدّم لهم العوّن في أشكاله المختلفة.

أظهر برنامج "حياة كريمة" شجاعة وكرم المصريين، بآخر ما يملكه ورغم مرور البعض منه بحالة من ضيق اليد، إلا أنهم عند سؤال أحد الأشخاص لهم يعطونه آخر ما يملكون، لذا ارتبط به المصريين كثيرًا، مرددين بعض الجمل التي قيلت في الحلقات من بينها " كلنا بنشحت من ربنا"، "ربنا بيسلكنا لبعض"، ويعيدون مشاهدة حلقاته حتى الآن، سواء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الصفحة الرسمية على قناة "دي إم سي"، أو من خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب".

برنامج حياة كريمة

مع الكثير من المشاعر الإنسانية يبدأ “مصطفى” يتناقش مع الشخص حول حياته وطريقة معيشته ومن يعول وعددهم، وطريقة إعالته لهم وماذا يتمنى كأنه شخصا عاديًا دون الإفصاح عن ماهيته، ومن ثم يترك له مبلغ من المال كأنه مبلغ مساعدة منه.

ثم بعد ذلك يغادر ويراقبه من بعيد بعد أن يقوم البرنامج بإرسال شخص آخر للحالة يطلب منه المساعدة بنفس المبلغ الذي تركه له “مصطفى”، والذي يثير الدهشة هو احتياج هذا الشخص للمساعدة وللمبلغ الذي يمتلكه ومع ذلك يؤثر الآخرين عليه مع ابتسامة رضا منه أن الله لن يتركه كما رزقه من قبل.

يعرض برنامج "حياة كريمة" على قناة "دي إم سي" في شهر رمضان، مع الإعلامي أيمن مصطفي، وعرض منه 3 موسم حتى الآن، إلا أن المصريين إلى الآن يتابعون الحلقات المُعادة منه على القناة ذاتها.