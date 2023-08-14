الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية قسم علمي علوم.. منها ألسن واقتصاد وعلوم سياسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة التنسيق بمرحلته الأولى خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، كما أعلنت عن الحد الأدني للتنسيق بالمرحلة الثانية، وبدأ طلاب المرحلة الثانية في التحرك نحو التقديم بالتنسيق للعام 2023.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 عبر موقع التنسيق والحد الأدنى للكليات

كيفية الحصول على نتيجة التنسيق من مكاتب تنسيق جامعة القاهرة

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة، هي مجموعة من كليات الطب بيطري، وكليات ومعاهد التمريض، وكليات العلوم، وكليات حاسب آلي ومعلومات الذكاء الاصطناعي، وكليات الزراعة بمختلف جامعات مصر.

 

شروط تقليل الاغتراب 2023 وموعد تقديم الطلبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق

وذلك ما زاد البحث من قبل العديد من الطلاب عن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية، ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة لطلاب قسم علمي علوم

 

سياسة واقتصاد بني سويف 342

 

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

 

علوم المنيا 342

 

علوم عين شمس 342

 

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

 

علوم بور سعيد 341

 

علوم دمياط 341

 

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341

 

تمريض دمياط 340

 

علوم الفيوم 340

 

علوم أسوان 340

 

تخطيط عمراني القاهرة 339

 

علوم السويس339

 

علوم بني سويف 339

 

علوم حلوان 339

 

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338

 

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338

 

علوم العريش 338

 

علوم الوادي الجديد 338

 

علوم بنات عين شمس 338

 

تمريض الزقازيق 337

 

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337

 

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337

 

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337

 

ألسن عين شمس 338

 

ألسن بني سويف 336

 

ألسن الأقصر 336

 

ألسن الفيوم 337

 

ألسن أسوان 337

 

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336

 

علوم المنيا 342

 

علوم عين شمس 342

 

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

 

علوم بور سعيد 341

 

علوم دمياط 341

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