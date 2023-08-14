الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية قسم علمي علوم.. منها ألسن واقتصاد وعلوم سياسية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة التنسيق بمرحلته الأولى خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، كما أعلنت عن الحد الأدني للتنسيق بالمرحلة الثانية، وبدأ طلاب المرحلة الثانية في التحرك نحو التقديم بالتنسيق للعام 2023.
وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة، هي مجموعة من كليات الطب بيطري، وكليات ومعاهد التمريض، وكليات العلوم، وكليات حاسب آلي ومعلومات الذكاء الاصطناعي، وكليات الزراعة بمختلف جامعات مصر.
وذلك ما زاد البحث من قبل العديد من الطلاب عن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية، ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور:
تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة لطلاب قسم علمي علوم
سياسة واقتصاد بني سويف 342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
علوم المنيا 342
علوم عين شمس 342
علوم المنوفية بشبين الكوم 341
علوم بور سعيد 341
علوم دمياط 341
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341
تمريض دمياط 340
علوم الفيوم 340
علوم أسوان 340
تخطيط عمراني القاهرة 339
علوم السويس339
علوم بني سويف 339
علوم حلوان 339
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338
علوم العريش 338
علوم الوادي الجديد 338
علوم بنات عين شمس 338
تمريض الزقازيق 337
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337
ألسن عين شمس 338
ألسن بني سويف 336
ألسن الأقصر 336
ألسن الفيوم 337
ألسن أسوان 337
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336
علوم المنيا 342
علوم عين شمس 342
علوم المنوفية بشبين الكوم 341
علوم بور سعيد 341
علوم دمياط 341
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