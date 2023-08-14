الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية قسم علمي علوم.. منها ألسن واقتصاد وعلوم سياسية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة التنسيق بمرحلته الأولى خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، كما أعلنت عن الحد الأدني للتنسيق بالمرحلة الثانية، وبدأ طلاب المرحلة الثانية في التحرك نحو التقديم بالتنسيق للعام 2023.

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة، هي مجموعة من كليات الطب بيطري، وكليات ومعاهد التمريض، وكليات العلوم، وكليات حاسب آلي ومعلومات الذكاء الاصطناعي، وكليات الزراعة بمختلف جامعات مصر.

وذلك ما زاد البحث من قبل العديد من الطلاب عن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية، ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة لطلاب قسم علمي علوم

سياسة واقتصاد بني سويف 342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

علوم المنيا 342

علوم عين شمس 342

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

علوم بور سعيد 341

علوم دمياط 341

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341

تمريض دمياط 340

علوم الفيوم 340

علوم أسوان 340

تخطيط عمراني القاهرة 339

علوم السويس339

علوم بني سويف 339

علوم حلوان 339

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338

علوم العريش 338

علوم الوادي الجديد 338

علوم بنات عين شمس 338

تمريض الزقازيق 337

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337

ألسن عين شمس 338

ألسن بني سويف 336

ألسن الأقصر 336

ألسن الفيوم 337

ألسن أسوان 337

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336

علوم المنيا 342

علوم عين شمس 342

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

علوم بور سعيد 341

علوم دمياط 341

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