الإحصاء : 28.4% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال عام 2022

تستضيف مدينة العلمين الجديدة اليوم أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ويأتي لقاء القمة الثلاثية تجسيدأللتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة فلسطين فقد كشفت بيانات الجهاز اليــوم الأثنين الموافـــق 14/ 8 / 2023 عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين لتسجل 451.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 351.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28.4 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين لتصل إلى 423 ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 2.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 83.8 %.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين لتصل إلى 451.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 354.2 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 27.6 %.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال عام 2022

سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 59 مليون دولار.

حديد صلب ـ فولاذ بقيمة 48 مليون دولار.

محضرات خضر وفواكه بقيمة 34 مليون دولار.

ملح ، كبريت بقيمة 27 مليون دولار.

محضرات حبوب ودقيق ونشا بقيمة 22 مليون دولار .



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فلسطين خلال عام 2022

قطن بقيمة 300 ألف دولار.

عجينة الورق بقيمة 105 ألف دولار.

فواكه وأثمار بقيمة 12 ألف دولار.

منتجات الصيدلة بقيمة 10مليون دولار.

لدائن بقيمة 3 ألف دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطنيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 97 % .

وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان فلسطين 5.3 مليون نسمة عام 2022.