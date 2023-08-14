رسميا.. زد يضم عبدالله مجدي لاعب بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفها بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد عبدالله مجدي قادما من نادي بيراميدز، لمدة موسم علي سبيل الإعارة، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

صفقات زد عرض متواصل خلال الميركاتو الصيفي 2023

وتعد صفقة عبدالله مجدي، هى سابعة صفقات نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مونبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات، وأيضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي زد، سيشارك في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل، لأول مرة في تاريخه، بعد صعوده من دوري القسم الثاني الموسم المنتهي موسم 2022/2023.

ويقود الفريق فنيا مجدي عبدالعاطي، صاحب إنجاز الصعود التاريخي للفريق بين الكبار.

أحداث صفقات زد