الجيش السودانى: الأوضاع فى إثيوبيا لم تؤثر على مناطقنا الحدودية

أكد الجيش السوداني، الإثنين، أن الأمن مستتب في المناطق الحدودية، في ظل ما يجري في إثيوبيا وانعكاساته على الشريط الحدودي للفشقة الصغرى، وما تشهده إثيوبيا من عودة للاشتباكات بين قوات الجيش وجماعات معارضة مسلحة.

وقال العميد الركن كمال عمر التوم، قائد قطاع تبارك العملياتي، خلال مشاركته فى احتفال الجنود بعيد الجيش من جبل أبوطيور بالحدود الشرقية مع دولة إثيوبيا، إن الأمن مستتب وإن أرض الفشقة محروسة برجال صابرين على القتال بكرةً وعشية، وذلك وفق بيان للجيش السوداني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحيا "التوم" القوات المسلحة، قيادة وضباطا وضباط صف وجنودا، مهنئا بعيد القوات المسلحة التاسع والستين الذي أتي مختلفا لهذا العام من حيث الشكل والمضمون، إذ إن الاحتفالات السابقة غالبا ما تكون في شكل عروض عسكرية، أما هذا العام فعيد الجيش أتي في ثوب جديد والقوات المسلحة تخوض معركة العزة والكرامة لتحرير الخرطوم والسودان من دنس الخونة والعملاء.