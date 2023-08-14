محافظ المنيا: تحصين 75 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن تحصين 75 ألفًا من رءوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك منذ انطلاقها فى منتصف يوليو الماضي، وتنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، استمرار تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة لتغطية المستهدف بكل قرى المحافظة من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية لتوفير كل أوجه الدعم للمربين وأصحاب رءوس الماشية.

من ناحية أخرى، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية وتضافر الجهود لمراقبة الأسواق، والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بضبط بقرة مذبوحة على تروسيكل، خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحال الجزارة بالتعاون مع تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري.

وأوضح هشام فايز، رئيس المركز، أنه بعد المعاينة والكشف من طبيب مديرية الطب البيطرى تبين أن البقرة مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأنها مريضة وغير كاملة الإدماء وتزن 130 كيلوجرامًا، وتم التحفظ عليها قبل بيعها للمواطنين وإعدام الأحشاء الداخلية والجلد، وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق، للتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع والمواد الغذائية وملاحقة المخالفين، لردعهم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.