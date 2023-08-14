بمشاركة 50 ناشرًا.. افتتاح معرض الكتاب بدار المعارف في الإسكندرية

يفتتح اليوم الإثنين، سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فى إطار مبادرة "أسرة تقرأ.. أمة تنهض" والتى أطلقتها دار المعارف، للعام السادس على التوالي، معرض الكتاب بمكتبة دار المعارف بالإسكندرية، والتي تحرص دار المعارف على إقامته سنويا من الإسكندرية إلى باقي المحافظات لإعادة دور الأسرة لدعم عادة القراءة لنهضة المجتمع.

ومن المقرر أن يشارك في المبادرة خمسون ناشرا من أعضاء الاتحاد مع خصم خاص يصل إلى خمسين فى المائة مع ندوات وحفلات توقيع، بالإضافة إلى جناح مخصص للكتب المخفضة لدار المعارف ودور نشر أخرى أسعار تبدأ من 5 جنيهات.

ويحضر الافتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، فضلاً عن كوكبة من المثقفين وكبار الناشرين.

وفي سياق آخر؛ يواصل معرض رأس البر الرابع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، استقبال الجمهور، مساء يوم 16 من أغسطس الجاري، وتقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة لرواده من الأطفال؛ تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني.

وكانت قد افتتحته الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن وزيرة الثقافة، مساء يوم 7 أغسطس، بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد عبد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من قيادات الثقافة ومحافظة دمياط.

ويشارك في الدورة الحالية ما يقرب من ٣٠ ناشرا تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة معنية بالنشر، إلى جانب مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.

ويأتي معرض رأس البر للكتاب، في إطار خطة وزارة الثقافة، وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، بتحقيق فعلي للعدالة الثقافية في أقاليم مصر، وحرصها الشديد على إقامة معارض الكتب في المحافظات المصيفية خلال فصل الصيف بشكل خاص، وباقي محافظات الجمهورية بشكل عام.