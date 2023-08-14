الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة 50 ناشرًا.. افتتاح معرض الكتاب بدار المعارف في الإسكندرية

معرض الكتاب بدار
معرض الكتاب بدار المعارف

يفتتح اليوم الإثنين، سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فى إطار مبادرة "أسرة تقرأ.. أمة تنهض" والتى أطلقتها دار المعارف، للعام السادس على التوالي، معرض الكتاب بمكتبة دار المعارف بالإسكندرية، والتي تحرص دار المعارف على إقامته سنويا من الإسكندرية إلى باقي المحافظات لإعادة دور الأسرة لدعم عادة القراءة لنهضة المجتمع.

ومن المقرر أن يشارك في المبادرة خمسون ناشرا من أعضاء الاتحاد مع خصم خاص يصل إلى خمسين فى المائة مع ندوات وحفلات توقيع، بالإضافة إلى جناح مخصص للكتب المخفضة لدار المعارف ودور نشر أخرى أسعار تبدأ من 5 جنيهات.

ويحضر الافتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، فضلاً عن كوكبة من المثقفين وكبار الناشرين.

وفي سياق آخر؛ يواصل معرض رأس البر الرابع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، استقبال الجمهور، مساء  يوم 16 من أغسطس الجاري، وتقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة لرواده من الأطفال؛ تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني.

وكانت قد افتتحته الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن وزيرة الثقافة، مساء يوم 7 أغسطس،  بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد عبد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من قيادات الثقافة ومحافظة دمياط.

ويشارك في الدورة الحالية ما يقرب من ٣٠ ناشرا تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة معنية بالنشر، إلى جانب مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.

ويأتي معرض رأس البر للكتاب، في إطار خطة وزارة الثقافة، وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، بتحقيق فعلي للعدالة الثقافية في أقاليم مصر، وحرصها الشديد على إقامة معارض الكتب في المحافظات المصيفية خلال فصل الصيف بشكل خاص، وباقي محافظات الجمهورية بشكل عام.

اتحاد الناشرين المصريين افتتاح معرض الكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الثقافة والفن للجميع الناشرين المصريين قصور الثقافة وزيرة الثقافة وزارة الثقافة

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

حكاية اقتحام أسرة مريض مستشفى المحلة بكلب شرس (القصة الكاملة)

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟