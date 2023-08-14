الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف تستعد لإجراء القسطرة التشخيصية؟​.. "هيئة الدواء" تجيب

جريدة الدستور

قدمت هيئة الدواء المصرية، عدة نصائح قبل إجراء القسطرة التشخيصية، لافتة إلى أنه يجب إتباع بضع خطوات حال أوصى الطبيب بإجراء القسطرة القلبية.

وأشارت الهيئة، إلى عدم تناول أى طعام أو سوائل الموعد بست ساعات على الأقل، أو حسب توجيهات الطبيب، وإذا كنت تتناول أدوية للسيولة مثل الوارفارين والأسبرين.

وتابعت: قد يوصي طبيبك بالتوقُّف مؤقتاً عن تناول هذه الأدوية، ومعاودة تناولها بعد العملية حسب تعليمات الطبيب المعالج، مشيرة إلى ضرورة اخبار الطبيب فى حال تناول أدوية لعلاج السكري، أو أي أدوية أخرى، واخبره بالجرعة الصحيحة.​
وقالت إن هناك حالات تتطلب الإجراء الحقن بالصبغة يجب الالتزام بإجراء التحاليل اللازمة قبل العملية.​

كما نصحت هيئة الدواء المصرية بإتباع بعض التعليمات بعد الخروج من المستشفى مثل؛ الالتزام بتناول الأدوية التي يصفها لك الطبيب بالجرعة المحددة، وفي حالة الحقن بالصبغة يجب شرب الكثير من الماء لإخراجها من الجسم.​

وأشارت إلى ضرورة الانتظار إلى اليوم التالي حتى تستطيع مزاولة أنشطتك بشكل طبيعي.​

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