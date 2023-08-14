فايزة محمود: سابقت الزمن لحصد ذهبية بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبية (فيديو)

قالت فايزة محمود، الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، إن هذه البطولة كانت صعبة للغاية بسبب مشاركة بطلة نيجيريا.



وأضافت محمود، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين: "التقيت هذه اللاعبة للمرة الأولى في هذه البطولة، لكنني لعبت ضد زميلة لها في نهائي إحدى بطولات إفريقيا.. حققت الفوز في الشوط الأول من المباراة النهائية، لكنني استطعت استعادة زمام المبادرة".

- كنا نسابق الزمن في التدريبات



وتابعت: "دخلنا المعسكر لمدة أسبوع إلى 10 أيام وكانت الفترة قليلة جدا، كنا نسابق الزمن في التدريبات ووصلنا إلى مستوى مقبول ونافسنا في البطولة وحققنا نتائج مُرضية جدا".



وواصلت: "هذه اللعبة من أصعب الألعاب لأنها سريعة جدا وبها مجهود بدني وذهني كبير جدا، لأن ملعبنا صغير وبالتالي، فإن الرد الفعل يجب أن يكون سريعا".