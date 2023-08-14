مراسل "القاهرة الإخبارية": قمة العلمين ستدرس التجاوزات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية

أكدت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" أن القمة الثلاثية التي ستنعقد اليوم في مدينة العلمين، وتجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، تأتي لدراسة التداعيات والتجاوزات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت مراسلة القناة، في رسالتها عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن القمة ستدرس الخطوات القادمة فيما يخص الشأن الفلسطيني، لافتة إلى أنها ستكون خطوات تؤمّن الشعب الفلسطيني وتحميه من الاحتلال الإسرائيلي، أرضًا وشعبًا، فضلًا عن محاولتها الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

كما نوهت مراسلة القناة إلى تصريحات سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، الذي أكد من خلالها أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين السيسي ومحمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.